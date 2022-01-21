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14:54 21 Января 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Офис генпрокурора подал апелляцию на меру пресечения для Порошенко

Офис генерального прокурора подал апелляционную жалобу на решение Печерского суда по мере пресечения в виде личного обязательства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Офис генпрокурора настаивает на аресте и залоге в 1 млрд

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В сообщении сказано, что 21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении Порошенко в виде личного обязательства.

Прокуроры будут настаивать на применении относительно подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Как сообщали Власти, Печерский суд в качестве меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко определил личное обязательство.

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества в деле о государственной измене.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Петр Порошенко, офис генпрокурора
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