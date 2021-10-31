Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки и артиллерию, – разведка

РФ продолжает наращивать свои силы на территории оккупированных Донецких и Луганских областей.

Также в России продолжается активный набор наемников, направляемых на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей



Об этом информирует Главное управление разведки Украины.

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По информации украинской разведки, в течении января 2022 года командование российской армии тайно перебрасывало на территории Донецкой и Луганской областей военную технику, топливо, оружие и боеприпасы.

Среди поставленного на оккупированные территории Донбасса вооружения — более 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Переброска осуществляется железнодорожными и автомобильными путями в оккупированные военные части 1 (Донецк) и 2 (Луганск).

Также в России продолжается активный набор наемников, направляемых на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей. Наемники, как и раньше, проходят интенсивные курсы подготовки в учебных центрах.

Как ранее сообщали Власти, войной на Донбассе руководят до 800 российских офицеров и генералов.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Донбасс, войска, разведка