Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки и артиллерию, – разведка
РФ продолжает наращивать свои силы на территории оккупированных Донецких и Луганских областей.
Об этом информирует Главное управление разведки Украины.
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По информации украинской разведки, в течении января 2022 года командование российской армии тайно перебрасывало на территории Донецкой и Луганской областей военную технику, топливо, оружие и боеприпасы.
Среди поставленного на оккупированные территории Донбасса вооружения — более 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
Переброска осуществляется железнодорожными и автомобильными путями в оккупированные военные части 1 (Донецк) и 2 (Луганск).
Также в России продолжается активный набор наемников, направляемых на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областей. Наемники, как и раньше, проходят интенсивные курсы подготовки в учебных центрах.
Как ранее сообщали Власти, войной на Донбассе руководят до 800 российских офицеров и генералов.