Без еды и воды: в Днепре мужчина застрял за диваном и провел там трое суток
В Днепре полиция спасла застрявшего за диваном пенсионера.
Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.
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В полицию Днепра обратился мужчина, который сообщил правоохранителям, что его родственник преклонного возраста уже как три дня не выходит на связь.
Он не мог попасть в квартиру пенсионера, поэтому и обратился за помощью в полицию.
Когда мужчина вместе с сотрудниками полиции зашли в квартиру пенсионера, то обнаружили его беспомощно лежащим в одной из комнат.
Оказалось, что 77-летний мужчина застрял за диваном, и не смог выбраться самостоятельно. Ему пришлось провести в ловушке почти трое суток.
Вызволенный мужчина оказался живым и здоровым, однако сильно истощенным, его госпитализировали.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве пенсионер два дня держал дома и насиловал 25-летнюю девушку.