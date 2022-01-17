Без еды и воды: в Днепре мужчина застрял за диваном и провел там трое суток

В Днепре полиция спасла застрявшего за диваном пенсионера.

Вызволенный пенсионер



Об этом сообщает Патрульная полиция Днепропетровской области.

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В полицию Днепра обратился мужчина, который сообщил правоохранителям, что его родственник преклонного возраста уже как три дня не выходит на связь.

Он не мог попасть в квартиру пенсионера, поэтому и обратился за помощью в полицию.

Когда мужчина вместе с сотрудниками полиции зашли в квартиру пенсионера, то обнаружили его беспомощно лежащим в одной из комнат.

Оказалось, что 77-летний мужчина застрял за диваном, и не смог выбраться самостоятельно. Ему пришлось провести в ловушке почти трое суток.

Вызволенный мужчина оказался живым и здоровым, однако сильно истощенным, его госпитализировали.

Как ранее сообщали Власти, в Киеве пенсионер два дня держал дома и насиловал 25-летнюю девушку.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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