Вспышка COVID-19 в Киеве: работодателей призвали переходить на удаленку

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице, работодателей призывают перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Работодателей просят регулярно проветривать помещение, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции



Об этом сообщила замглавы КГГА Анна Старостенко в комментарии на официальном портале Киева.

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Так, по ее словам, для контроля заболеваемости коронавируса, и в частности распространения штамма «Омикрон» городские власти советуют столичным работодателям перевести своих сотрудников на дистанционный режим работы.

В случае, если это невозможно, работодателей просят регулярно проветривать помещение, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Замглавы КГГА также напомнила, что в случае выявления у сотрудников каких-либо симптомов простуды, то им стоит оставаться дома.

По словам Старостенко, все это поможет значительно снизить скорость распространения вируса среди населения столицы.

Как ранее сообщали Власти, до 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве озвучили прогноз для вспышки “Омикрона”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, КГГА, коронавирус, Омикрон