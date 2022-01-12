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16:12 21 Января 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Офис президента поручил Минобороны отменить воинский призыв для женщин

Министерство обороны рассмотрит отмену обязательного военного учета для женщин.

Депутат также подал в Верховную Раду соответствующий законопроект по данному вопросу

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ВР Алексей Гончаренко. Там же он опубликовал ответ главы ОП Андрея Ермака на соответствующий запрос депутата.

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Так, согласно ответу главы Офиса президента, вопрос об отмене обязательного военного учета женщин передан в министерство обороны. Министерство будет обязано рассмотреть данный вопрос и дать официальный ответ депутату.

Ответ на запрос Гончаренко

Гончаренко отметил, что также подал в Верховную Раду соответствующий законопроект по данному вопросу.

Как ранее сообщали Власти, минобороны назвало условия призыва женщин на воинскую службу.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: женщины, минобороны, призыв, Гончаренко
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