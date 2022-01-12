Офис президента поручил Минобороны отменить воинский призыв для женщин

Министерство обороны рассмотрит отмену обязательного военного учета для женщин.

Депутат также подал в Верховную Раду соответствующий законопроект по данному вопросу



Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ВР Алексей Гончаренко. Там же он опубликовал ответ главы ОП Андрея Ермака на соответствующий запрос депутата.

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Так, согласно ответу главы Офиса президента, вопрос об отмене обязательного военного учета женщин передан в министерство обороны. Министерство будет обязано рассмотреть данный вопрос и дать официальный ответ депутату.

Гончаренко отметил, что также подал в Верховную Раду соответствующий законопроект по данному вопросу.

Как ранее сообщали Власти, минобороны назвало условия призыва женщин на воинскую службу.

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Тэги: женщины, минобороны, призыв, Гончаренко