Офис президента поручил Минобороны отменить воинский призыв для женщин
Министерство обороны рассмотрит отмену обязательного военного учета для женщин.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ВР Алексей Гончаренко. Там же он опубликовал ответ главы ОП Андрея Ермака на соответствующий запрос депутата.
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Так, согласно ответу главы Офиса президента, вопрос об отмене обязательного военного учета женщин передан в министерство обороны. Министерство будет обязано рассмотреть данный вопрос и дать официальный ответ депутату.
Гончаренко отметил, что также подал в Верховную Раду соответствующий законопроект по данному вопросу.
Как ранее сообщали Власти, минобороны назвало условия призыва женщин на воинскую службу.