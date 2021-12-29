Чего хочет Путин? Лавров ответил на вопрос Блинкена

Действия Кремля по отношению к Украине только усугубляют ситуацию для России и приводят к тому, чего Путин так опасается.

Блинкен убежден, что новые агрессивные шаги России только обострят те вопросы, которые беспокоят Кремль



Об этом заявил Энтони Блинкен на брифинге, который он провел после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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Блинкен сообщил, что в ходе переговоров, на уточняющий вопрос, «чего хочет Путин», Лавров, по словам Блинкена, ответил: «Это нужно спросить у Путина. Он сам знает ответ на этот вопрос».

Блинкен также рассказал, что пытался выяснить у Лаврова, каким образом те шаги, которые в Кремле предпринимают с 2014 года в отношении Украины, пошли на пользу безопасности и стратегическим интересам России.

«То, что вы (Россия – ред.) сделали за предыдущие годы только ухудшило то, чего вы говорите не хотите. До 2014 года, до оккупации Донбасса в Украине рейтинг хорошего отношения к РФ был 70%, а сейчас – 25% или 30%», — добавил Блинкен.

Блинкен отметил, что до оккупации Крыма и Донбасса, меньше 30% украинцев поддерживали вступление в НАТО, а после враждебных действий со стороны России – 60%.

Коме того Блинкен напомнил, что до 2014 года НАТО работало по направлению уменьшения военного присутствия в Европе. Однако после действий России в 2014 году оборонные затраты НАТО в Европе только увеличились.

«…нам надо было убеждать своих партнеров увеличивать оборонные затраты и это было связано с тем, что делала Россия», — подчеркнул Блинкен.

Глава Госдепартамента в очередной раз предостерег РФ от новых враждебных действий против Украины. Блинкен убежден, что новые агрессивные шаги России только обострят те вопросы, которые беспокоят Кремль.

«Каким образом их действия привели к уменьшению обеспокоенности? Наоборот, они дали обратный эффект. Если опять будут новые шаги по агрессии России в сторону Украины, то это только усилит те же тенденции, которые беспокоят саму Россию. Я надеюсь, что Лавров и Путин об этом подумают», — резюмировал Блинкен.

Как ранее сообщали Власти, переговоры Блинкена и Лаврова закончились: первые итоги.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Путин, НАТО, США, Лавров, переговоры, байден