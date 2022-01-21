Грозился взорвать весь город: в Мелитополе задержали псевдоминера

Сотрудники Службы безопасности и полиции задержали жителя Мелитополя, которого подозревают в причастности к ложным сообщениям о минировании.

Первым злоумышленник



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, злоумышленник позвонил по мобильному телефону на горячую линию полиции и сообщил, что установил «взрывные устройства» по всему Мелитополю.

При этом он подчеркнул, что первым якобы заминировал именно отделение полиции.

В результате проверки взрывчатку нигде не нашли.

В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность анонимного “террориста».

Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Ему инкриминируют преступление по статье 259 Уголовного кодекса Украины – «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности».

По этой статье ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Как сообщали Власти, сегодня, 21 января в Киеве поступило сообщение о минировании школ города, правоохранители сейчас проводят проверку.

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