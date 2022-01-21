Просто так: Билл Мюррей внезапно спел и прочитал стихи в нью-йоркском парке. Видео
Американский актер Билл Мюррей устроил выступление перед прохожими в одном из парков в Нью-Йорке.
Об этом сообщает «Esquire» со ссылкой на блогера Николаса Хеллера, который и опубликовал видео с выступлениями актера.
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71-летний американский актер Билл Мюррей к удивлению прохожих внезапно выступил на импровизированном концерте в парке Вашингтон-сквер на Манхэттене в Нью Йорке.
Пожилой актер прочитал перед прохожими стихотворение «Собака» американского поэта Лоуренса Ферлингетти.
После стихотворения актер спел две песни — «America» и »I Feel Free» — из мюзикла «Вестсайдская история». Мюррею аккомпанировали виолончелист Ян Фоглер, скрипачка Мира Ванг и пианистка Ванесса Перес, отмечает PageSix.
Выступление началось также внезапно, как и закончилось. Это произошло, когда Мюррей сказал: «Полицейские говорят, что мы должны выключить микрофоны. Давайте разорвем это место!»
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