Американский актер Билл Мюррей устроил выступление перед прохожими в одном из парков в Нью-Йорке.

Выступление началось также внезапно, как и закончилось



Об этом сообщает «Esquire» со ссылкой на блогера Николаса Хеллера, который и опубликовал видео с выступлениями актера.

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71-летний американский актер Билл Мюррей к удивлению прохожих внезапно выступил на импровизированном концерте в парке Вашингтон-сквер на Манхэттене в Нью Йорке.

Пожилой актер прочитал перед прохожими стихотворение «Собака» американского поэта Лоуренса Ферлингетти.

После стихотворения актер спел две песни — «America» и »I Feel Free» — из мюзикла «Вестсайдская история». Мюррею аккомпанировали виолончелист Ян Фоглер, скрипачка Мира Ванг и пианистка Ванесса Перес, отмечает PageSix.

Выступление началось также внезапно, как и закончилось. Это произошло, когда Мюррей сказал: «Полицейские говорят, что мы должны выключить микрофоны. Давайте разорвем это место!»

Как ранее сообщали Власти, знаменитый американский актер Шон Пенн приехал на Донбасс за «секретными материалами».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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