Перепутали в роддоме: ребенок из богатой семьи вырос в бедности
Мужчина, которого подменили при рождении, признался, что обижен на свою мать за то, что она не вернула его обратно.
Об этом сообщает Mirror.
Робин и Гэвин родились в один день в феврале 1989 года в больнице Йоханнесбурга, ЮАР. Медсестра случайно их перепутала и отдала не их матерям.
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Робина воспитывала мать-одиночка, которая изо всех сил пыталась выжить на окраине Йоханнесбурга. Гэвин рос с богатой семье в Питермарицбурге.
Ошибка была обнаружена два года спустя: тест ДНК показал, что мать Гэвина не была его биологической матерью.
Но женщины решили оставить детей, которых воспитывали с самого рождения.
Мальчики выросли на расстоянии 500 км друг от друга в очень разных условиях, хотя и называли друг друга братьями.
Робин сожалеет, что его биологическая мать не вернула его обратно. Он рассказал, что его жизнь была «нелегкой», и что он обижен на Гэвина, которому «все достается легко».
Гэвин, разумеется, смотрит на все это по-другому.
«Говорить, что я каждый день благодарю свою счастливую звезду, было бы неправильно, но в то же время мне была дана жизнь, которую я прожил сейчас, и живу до сих пор, и ни о чем не жалею», – говорит он.
Ранее Власти писали, что в Калифорнии центр репродуктивного здоровья перепутал эмбрионы, в результате две женщины, решившие забеременеть с помощью ЭКО, родили чужих детей.