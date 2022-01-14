Перепутали в роддоме: ребенок из богатой семьи вырос в бедности

Мужчина, которого подменили при рождении, признался, что обижен на свою мать за то, что она не вернула его обратно.

Робин (справа) рассказал, что его жизнь была нелегкой. А Гэвин своей жизнью доволен.



Об этом сообщает Mirror.

Робин и Гэвин родились в один день в феврале 1989 года в больнице Йоханнесбурга, ЮАР. Медсестра случайно их перепутала и отдала не их матерям.

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Робина воспитывала мать-одиночка, которая изо всех сил пыталась выжить на окраине Йоханнесбурга. Гэвин рос с богатой семье в Питермарицбурге.

Ошибка была обнаружена два года спустя: тест ДНК показал, что мать Гэвина не была его биологической матерью.

Но женщины решили оставить детей, которых воспитывали с самого рождения.

Мальчики выросли на расстоянии 500 км друг от друга в очень разных условиях, хотя и называли друг друга братьями.

Робин сожалеет, что его биологическая мать не вернула его обратно. Он рассказал, что его жизнь была «нелегкой», и что он обижен на Гэвина, которому «все достается легко».

Гэвин, разумеется, смотрит на все это по-другому.

«Говорить, что я каждый день благодарю свою счастливую звезду, было бы неправильно, но в то же время мне была дана жизнь, которую я прожил сейчас, и живу до сих пор, и ни о чем не жалею», – говорит он.

Ранее Власти писали, что в Калифорнии центр репродуктивного здоровья перепутал эмбрионы, в результате две женщины, решившие забеременеть с помощью ЭКО, родили чужих детей.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: ЮАР, дети, роддом