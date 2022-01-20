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00:38 22 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами

Ребенок, пол которого пока не раскрывается, уже стал местной знаменитостью. Индийцы считают его живым воплощением божества.

Об этом сообщает Daily Star.

Ребенок родился во вторник, 17 января, в Sadar Hospital на востоке Индии.

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Врачи подтвердили, что врожденные дефекты у младенца связаны с осложнениями во время беременности.

Тем не менее, мать принимает поздравления. В больницу стекаются люди, считающие ребенка воплощением бога Вишну, который обычно изображается многоруким.

Подобный случай был зафиксирован 17 лет назад: девочка по имени Лакшми Татма родилась четырехрукой и четырехногой.

Ранее Власти писали, что в Индии женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Индия, ребенок
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