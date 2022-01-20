В Индии родился ребенок с четырьмя руками и ногами
Ребенок, пол которого пока не раскрывается, уже стал местной знаменитостью. Индийцы считают его живым воплощением божества.
Об этом сообщает Daily Star.
Ребенок родился во вторник, 17 января, в Sadar Hospital на востоке Индии.
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Врачи подтвердили, что врожденные дефекты у младенца связаны с осложнениями во время беременности.
Тем не менее, мать принимает поздравления. В больницу стекаются люди, считающие ребенка воплощением бога Вишну, который обычно изображается многоруким.
Подобный случай был зафиксирован 17 лет назад: девочка по имени Лакшми Татма родилась четырехрукой и четырехногой.
Ранее Власти писали, что в Индии женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками.