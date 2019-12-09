Шварценеггер на внедорожнике едва не задавил женщину в маленькой “Тойоте”
Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил, что авария произошла на бульваре Сансет. 74-летний экс-губернатор Калифорнии на внедорожнике наехал на автомобиль Toyota Prius.
Об этом пишет People.
Внедорожник Yukon Арнольда Шварценеггера буквально подмял под себя красную Toyota Prius, а также задел находившийся рядом Porsche Cayenne.
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За рулем автомобиля Toyota Prius находилась женщина. Она травмирована, ее увезла «скорая помощь».
Сам Шварценеггер в полном порядке. «Его единственная забота сейчас – это женщина, которая пострадала», – сказал представитель актера.
Как сообщается, никто из участников ДТП не был арестован и алкоголь не был причиной аварии.
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