Шварценеггер на внедорожнике едва не задавил женщину в маленькой “Тойоте”

Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил, что авария произошла на бульваре Сансет. 74-летний экс-губернатор Калифорнии на внедорожнике наехал на автомобиль Toyota Prius.

Арнольд Шварценеггер в ДТП не пострадал.



Об этом пишет People.

Внедорожник Yukon Арнольда Шварценеггера буквально подмял под себя красную Toyota Prius, а также задел находившийся рядом Porsche Cayenne.

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За рулем автомобиля Toyota Prius находилась женщина. Она травмирована, ее увезла «скорая помощь».

Сам Шварценеггер в полном порядке. «Его единственная забота сейчас – это женщина, которая пострадала», – сказал представитель актера.

Как сообщается, никто из участников ДТП не был арестован и алкоголь не был причиной аварии.

Ранее Власти писали, что в Москве известный актер устроил смертельное ДТП.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, авария, Арнольд Шварценеггер