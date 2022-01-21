В НАТО отвергли требования России вывести войска из Болгарии и Румынии

Россия призвала НАТО вывести войска, вооружение и военную технику из двух стран в рамках продолжающихся переговоров.

Румыния и Болгария входят в НАТО с 2007 года.



Об этом сообщает Balkan Insight.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что речь идет «о выводе иностранных войск, техники и вооружений, а также о других шагах, направленных на восстановление конфигурации 1997 года для тех стран, которые в то время не были членами НАТО, в том числе Болгарии и Румынии».

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в пятницу, 21 января, отверг требование России как «анахроничное». По его словам, это забота НАТО, а не Российской Федерации, где и в какой «конфигурации» размещать войска в странах-членах альянса.

«Идея о том, что вы можете угрожать независимому и суверенному государству, является возвратом к прошлому», – сказал Джоанэ румынскому телеканалу Digi24.

Официальный представитель альянса Оана Лунгеску в комментарии, распространенном в пятницу в Брюсселе, также заявила, что НАТО не будет выводить войска из Болгарии и Румынии.

«Требования России привели бы к появлению в НАТО членов первого и второго сорта, чего мы не можем принять. Мы отвергаем любую идею сфер влияния в Европе», – сказала Лунгеску.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков в пятницу заявил болгарскому парламенту, что Болгария является независимым государством, которое давно решило вступить в НАТО.

«Как член НАТО мы самостоятельно выбираем, как организовать нашу армию, по согласованию с нашими партнерами. Россия должна продолжать конструктивный диалог по деэскалации напряженности и работать для более безопасной Европы, основанной на верховенстве закона», – сказал премьер.

Как писали Власти, в Женеве 21 января прошла встреча главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена по гарантиям безопасности.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, НАТО, Болгария, Румыния