Возле берегов Аляски произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья американского штата Аляска

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала



Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 22 января.

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У берегов американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 баллов.

Эпицентр землетрясения находился на глубине почти 43 километра и всего в 63 километрах от города Уналашка, в котором проживают более 4000 человек.

Подземные толчки были зафиксировано в 5:17 по времени UTC (7:17 по Киеву).

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как ранее сообщали Власти, качнуло неслабо: жителей Кривого Рога напугало землетрясение.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: США, землетрясение, аляска