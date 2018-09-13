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13:13 22 Января 2022 0 Комментарии
Возле берегов Аляски произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья американского штата Аляска
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала
Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 22 января.
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У берегов американского штата Аляска произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2 баллов.
Эпицентр землетрясения находился на глубине почти 43 километра и всего в 63 километрах от города Уналашка, в котором проживают более 4000 человек.
Подземные толчки были зафиксировано в 5:17 по времени UTC (7:17 по Киеву).
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Как ранее сообщали Власти, качнуло неслабо: жителей Кривого Рога напугало землетрясение.
Тэги: США, землетрясение, аляска
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