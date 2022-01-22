Редкий случай: в Кении родились слонята-двойняшки

На этой неделе в национальном заповеднике на севере Кении у пары слонов родились двойняшки.

Двойняшек среди новорожденных слонов обычно не больше 1%



Это всего лишь второй раз для местной природоохранной организация Save the Elephant, когда рождаются слонята-двойнята. Последний раз подобный случай был зафиксирован в 2006 году, пишет BBC.

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Самца и самку впервые заметили гиды на сафари в заповеднике Самбуру в выходные. Благотворительная организация сообщает, что на слонов-двойняшек приходится всего 1% рождений слонов. В беседе с информационным агентством Reuters основатель благотворительной организации, сказал, что сейчас очень «критичное» время для новорожденных, поскольку последняя пара близнецов, родившихся 15 лет назад, прожила недолго после рождения. Довольно часто у матерей не хватает молока, чтобы накормить обоих детенышей, добавил он, сказав, что все «скрестили пальцы за их выживание».

Беременность слоних — самая длинная у млекопитающих. Ее продолжительность почти 22 месяца. Детеныши появляются на свет примерно каждые четыре года.

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