Кино из космоса: американцы к 2024 году построят новую киностудию на орбите

Новый модуль будет предназначен для размещения фильмов, телепередач, музыкальных и спортивных мероприятий, а также для всех креативщиков, которые хотят создавать контент на орбите.

На SEE-1 компания будет снимать собственные проекты



Компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E), сопродюсер Тома Круза, который планируют снять новый фильм в космосе, объявила о строительстве на орбите собственной развлекательной площадки с киностудией и спортивной ареной. Она станет модулем Международной космической станции, пишет Variety.

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Модуль SEE-1 предназначен для размещения фильмов, телепередач, музыкальных и спортивных мероприятий, а также для художников, продюсеров и креативщиков, которые хотят создавать новый контент на низкой орбите в условиях микрогравитации. Помещения позволят разрабатывать, производить, записывать, транслировать и транслировать контент в прямом эфире.

Axiom Space, которая в январе 2020 года получила одобрение NASA на строительство коммерческого компонента МКС, возьмет на себя строительство SEE-1. Модуль будет стыковаться с коммерческим подразделением Axiom под названием Axiom Station, где также будут размещаться другие коммерческие предприятия, в том числе космический туризм.

Станция Axiom Space отделится от МКС в 2028 году. Компания S.E.E., в настоящее время планирует раунд сбора средств. «SEE-1 — это невероятная возможность для человечества перейти в другую реальность и начать новую захватывающую главу в космосе», пишут учредители.

«Станция Axiom, первая в мире коммерческая космическая станция, спроектирована как базовая инфраструктура, обеспечивающая разнообразные виды деятельности на орбите», — сказал Майкл Саффредини, президент и генеральный директор Axiom Space.

Ричард Джонстон, главный операционный директор S.E.E. добавил: «От Жюля Верна до «Звездного пути» научно-фантастические развлечения вдохновили миллионы людей во всем мире мечтать о том, что может принести будущее. Создание развлекательного центра нового поколения в космосе вдохновляет, открывает бесчисленные двери для создания невероятного нового контента и воплощения этих мечтаний в реальность».

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Тэги: Том Круз, Компания Space Entertainment Enterprise, S.E.E