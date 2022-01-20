В России новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

В РФ, как и во многих других странах, резко увеличилась заболеваемость COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон».

Общее число инфицированных COVID-19 превысило 11 млн человек



Статистика по распространению коронавирусной инфекции была опубликована федеральным оперативным штабом за субботу, 22 января.

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Так, за прошлые сутки в России выявили 57 212 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее суточный прирост заболевших составил 49 513.

За сутки погибло 681 человек. Общее число летальных исходов в России достигло 325 433.

Общее число инфицированных COVID-19 превысило 11 млн человек.

Также вырос уровень госпитализаций — на 8,4% в сравнении с прошлым днем и составил 9 902 человек.

Как ранее сообщали Власти, в России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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