В приложении «Дія» теперь можно подать декларацию ФЛП: как это сделать
Физические лица-предприниматели смогут подавать годовую декларацию в приложении «Дія».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
С 22 января физические лица-предприниматели 1-3 групп смогут самостоятельно заполнить и подать годовую декларацию в электронном виде.
Раньше, для того чтобы подать годовую отчетность ФЛП нужно было нанимать бухгалтера или оплачивать платный сервис, однако теперь такая бесплатная функция появилась в государственном приложении «Дія».
Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп
- В приложении «Дія» нужно выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации. Затем необходимо ввести сумму дохода за год и контактные данные.
- «Дія» заполнит данные о ЕП и ЕСВ (все данные и суммы редактируются). Затем нужно подписать декларацию в «Дія.Підпис».
Как подать декларацию ФЛП 3 группы
- В приложении «Дія» выбираем Услуги → Налоги ФЛП → Декларации.
- Декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов — нужно внести сумму дохода всего за 4 квартал.
- Приложение запросит налоговую декларацию за три других квартала и подтянет сумму дохода за 9 месяцев.
- Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же как и данные о Едином социальном взносе.
- В конце можно отредактировать данные и суммы в декларации и подписать декларацию в «Дія.Підпис».
Отмечается, что в завершении заполнении декларации можно скачать PDF-файл с предыдущей версией для проверки заполненных полей.
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