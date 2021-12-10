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12:00 23 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В приложении «Дія» теперь можно подать декларацию ФЛП: как это сделать

Физические лица-предприниматели смогут подавать годовую декларацию в приложении «Дія».

Бесплатная функция для составление отчетности появилась в государственном приложении "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С 22 января физические лица-предприниматели 1-3 групп смогут самостоятельно заполнить и подать годовую декларацию в электронном виде.

Раньше, для того чтобы подать годовую отчетность ФЛП нужно было нанимать бухгалтера или оплачивать платный сервис, однако теперь такая бесплатная функция появилась в государственном приложении «Дія».

Как подать декларацию ФЛП 1 и 2 групп

  • В приложении «Дія» нужно выбрать Услуги → Налоги ФЛП → Декларации. Затем необходимо ввести сумму дохода за год и контактные данные.
  • «Дія» заполнит данные о ЕП и ЕСВ (все данные и суммы редактируются). Затем нужно подписать декларацию в «Дія.Підпис».

Как подать декларацию ФЛП 3 группы

  • В приложении «Дія» выбираем Услуги → Налоги ФЛП → Декларации.
  • Декларация заполняется по принципу всех предыдущих периодов — нужно внести сумму дохода всего за 4 квартал.
  • Приложение запросит налоговую декларацию за три других квартала и подтянет сумму дохода за 9 месяцев.
  • Сумма налога к уплате рассчитывается автоматически, так же как и данные о Едином социальном взносе.
  • В конце можно отредактировать данные и суммы в декларации и подписать декларацию в «Дія.Підпис».

Отмечается, что в завершении заполнении декларации можно скачать PDF-файл с предыдущей версией для проверки заполненных полей.

Как ранее сообщали Власти, стало известно, когда тысячу за вакцинацию можно будет получить без “Дія”.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: предприниматели, декларация, Дія
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