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Главная » Мир » Политика
13:10 23 Января 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Великобритания хочет создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей

В Великобритании потвердели намерения создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей.

Территории России и Беларуси на карте союза обозначены как "вражеские".

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Великобритания рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной.

По словам Лиз Трасс, союз между странами обсуждается после переговоров между президентами упомянутых стран, которые прошли в декабре 2021 года.

После заявлений министра в Совете по геостратегии Великобритании опубликовали карту потенциального союза, на которой изображен предполагаемый союз Между Лондоном, Киевом и Варшавой, а территории России и Беларуси обозначены как «вражеские».

Как ранее сообщали Власти, Великобритания готова дать Украине много оружия.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, Великобритания, союз
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