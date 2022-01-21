Великобритания хочет создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей

В Великобритании потвердели намерения создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей.

Территории России и Беларуси на карте союза обозначены как "вражеские".



Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Великобритания рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной.

По словам Лиз Трасс, союз между странами обсуждается после переговоров между президентами упомянутых стран, которые прошли в декабре 2021 года.

После заявлений министра в Совете по геостратегии Великобритании опубликовали карту потенциального союза, на которой изображен предполагаемый союз Между Лондоном, Киевом и Варшавой, а территории России и Беларуси обозначены как «вражеские».

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn — Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

Как ранее сообщали Власти, Великобритания готова дать Украине много оружия.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Польша, Великобритания, союз