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14:35 23 Января 2022 8 Комментарии
В России женщина утонула в проруби во врем крещенских купаний. Видео
Женщина прыгнула в прорубь на глазах у мужа и детей, но так и не вынырнула обратно.
На данный момент тело погибшей так и не нашли
Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
В Ленинградской области (Россия) вовремя крещенских купаний утонула 39-летняя женщина. Купания проходили в проруби на реке Оредеж.
Женщина прыгнула солдатиком в прорубь на глазах своих родных — мужа и детей. После того как женщина не вынырнула, за ней бросился супруг, однако достать жену у него не получилось — ее унесло течением под лед.
На данный момент тело погибшей так и не нашли. Водолазы обыскали дно реки в районе купаний, однако это не принесло никаких результатов.
Как ранее сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.
Тэги: Россия, крещение, под лед, утонула
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