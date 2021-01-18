В России женщина утонула в проруби во врем крещенских купаний. Видео

Женщина прыгнула в прорубь на глазах у мужа и детей, но так и не вынырнула обратно.

На данный момент тело погибшей так и не нашли



Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

В Ленинградской области (Россия) вовремя крещенских купаний утонула 39-летняя женщина. Купания проходили в проруби на реке Оредеж.

Женщина прыгнула солдатиком в прорубь на глазах своих родных — мужа и детей. После того как женщина не вынырнула, за ней бросился супруг, однако достать жену у него не получилось — ее унесло течением под лед.

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На данный момент тело погибшей так и не нашли. Водолазы обыскали дно реки в районе купаний, однако это не принесло никаких результатов.

Как ранее сообщали Власти, провалился под лед: в Киеве из Днепра вытащили тело мужчины.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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