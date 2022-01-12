Долго думал и решил: президент Армении подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, потому что не смог влиять на вопросы войны и мира и стал мишенью политических групп.
Соответствующее заявление размещено на сайте главы Армении.
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Саркисян отметил, что долго думал прежде чем принять решение уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет.
Он также объяснил, что решение совсем не эмоциональное, а следует определенной логике.
“У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время”, – пояснил Саркисян.
По его словам Саркисяна, в непростое для государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая внимание общественности от важных вопросов.
Он также отметил, что страна живет в реальности, в которой «президент не может влиять на вопросы войны или мира», не может наложить вето на законы, реальности, «в которой мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране».
Саркисян добавил, что «глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп».
«Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров и мифы. Эта «забота» обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье», – сказано в заявлении.
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