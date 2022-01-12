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Главная » Мир » Политика
18:52 23 Января 2022 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Долго думал и решил: президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, потому что не смог влиять на вопросы войны и мира и стал мишенью политических групп.

Армен Саркисян решил сложить полномочия президента

Соответствующее заявление размещено на сайте главы Армении.

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Саркисян отметил, что долго думал прежде чем принять решение уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет.

Он также объяснил, что решение совсем не эмоциональное, а следует определенной логике.

“У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время”, – пояснил Саркисян.

По его словам Саркисяна, в непростое для государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая внимание общественности от важных вопросов.

Он также отметил, что страна живет в реальности, в которой «президент не может влиять на вопросы войны или мира», не может наложить вето на законы, реальности, «в которой мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране».

Саркисян добавил, что «глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп».

«Последних интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные теории заговоров и мифы. Эта «забота» обо мне выходит за рамки морали, в конечном итоге напрямую затрагивая мое здоровье», – сказано в заявлении.

Как ранее сообщали Власти, Армения и Азербайджан возобновили обстрелы на границе: есть убитые.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Армения, Армен Саркисян
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