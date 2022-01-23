У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым
Британская разведка, сообщившая о подготовке Кремлем заговора с целью установить подконтрольное правительство во главе с Евгением Мураевым, не сказала ничего такого, чего не знают украинцы.
Так прокомментировал BBC News Украина резонансную информацию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Он также отметил, что у Киева «нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит в Украине».
По словам Подоляка, с начала войны в 2014 году, Кремль использовал в своих интересах часть хоть и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур и деятелей.
Этих деятелей в Офисе президента называют «политическими прокси для постоянной атаки на украинское общественное изнутри».
Также Подоляк обвинил пятого президента Петра Порошенко в том, что «за период 2014-2019 годов эта часть политического спектра не только не исчезла, но и усилилась».
«Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, другие подобные – это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ложных шагов, которые он сделал в политической работе”, – заявил советник главы ОП.
Кроме того, он назвал «откровенно странными» комментарии самого Евгения Мураева о российских санкциях против него.
«Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России”, – объяснил Подоляк.
Он также уточнил, что теперь правоохранительные органы должны дать ответ, какие сейчас отношения между Мураевым и Россией и собирался ли он стать “новым Аксеновым”.
Как сообщали Власти, министерство иностранных дел Великобритании обвинило Кремль в заговоре с целью установления в Украине пророссийского правительства во главе с Евгением Мураевым.