У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

Британская разведка, сообщившая о подготовке Кремлем заговора с целью установить подконтрольное правительство во главе с Евгением Мураевым, не сказала ничего такого, чего не знают украинцы.

Подоляк заявил, что британская разведка не рассказала ничего нового



Так прокомментировал BBC News Украина резонансную информацию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он также отметил, что у Киева «нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит в Украине».

По словам Подоляка, с начала войны в 2014 году, Кремль использовал в своих интересах часть хоть и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур и деятелей.

Этих деятелей в Офисе президента называют «политическими прокси для постоянной атаки на украинское общественное изнутри».

Также Подоляк обвинил пятого президента Петра Порошенко в том, что «за период 2014-2019 годов эта часть политического спектра не только не исчезла, но и усилилась».

«Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, другие подобные – это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ложных шагов, которые он сделал в политической работе”, – заявил советник главы ОП.

Кроме того, он назвал «откровенно странными» комментарии самого Евгения Мураева о российских санкциях против него.

«Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России”, – объяснил Подоляк.

Он также уточнил, что теперь правоохранительные органы должны дать ответ, какие сейчас отношения между Мураевым и Россией и собирался ли он стать “новым Аксеновым”.

Как сообщали Власти, министерство иностранных дел Великобритании обвинило Кремль в заговоре с целью установления в Украине пророссийского правительства во главе с Евгением Мураевым.

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Тэги: Россия, Евгений Мураев, Михаил Подоляк