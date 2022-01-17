В Буркина-Фасо военные подняли бунт
Мятежники требуют «соответствующих» ресурсов и подготовки армии для борьбы с исламистами, а также отставки руководителей страны и армии.
Об этом сообщает Reuters.
Западноафриканское государство подвергается постоянным нападениям исламистов, связанных с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида». Волнения в республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с джихадистами.
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Очевидцы сообщили о выстрелах в районе резиденции президента Роша Каборе. По данным местных СМИ, семья президента покинула страну.
Правительство призвало граждан страны к спокойствию, опровергнув слухи о том, что армия захватила власть или задержала Каборе.
В воскресенье, 23 января, сотни людей выступили в поддержку мятежников. В центре столицы страны Уагадугу полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.
Позже стало известно, что мятежники освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого в 2015 году осудили за попытку переворота.
С 23 января на всей территории Буркина-Фасо действует комендантский час.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило, что с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Буркина-Фасо, и призвало военных поддерживать диалог с властями.
Ранее Власти писали, что в Судане военные арестовали премьер-министра и нескольких членов возглавляемого им гражданского правительства.