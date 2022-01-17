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08:45 24 Января 2022 Просмотров 80   КомментариевКомментарии

В Буркина-Фасо военные подняли бунт

Мятежники требуют «соответствующих» ресурсов и подготовки армии для борьбы с исламистами, а также отставки руководителей страны и армии.

Жители Уагадугу выражают поддержку военным.

Об этом сообщает Reuters.

Западноафриканское государство подвергается постоянным нападениям исламистов, связанных с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида». Волнения в республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с джихадистами.

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Очевидцы сообщили о выстрелах в районе резиденции президента Роша Каборе. По данным местных СМИ, семья президента покинула страну.

Правительство призвало граждан страны к спокойствию, опровергнув слухи о том, что армия захватила власть или задержала Каборе.

В воскресенье, 23 января, сотни людей выступили в поддержку мятежников. В центре столицы страны Уагадугу полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Позже стало известно, что мятежники освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого в 2015 году осудили за попытку переворота.

С 23 января на всей территории Буркина-Фасо действует комендантский час.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявило, что с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Буркина-Фасо, и призвало военных поддерживать диалог с властями.

Ранее Власти писали, что в Судане военные арестовали премьер-министра и нескольких членов возглавляемого им гражданского правительства.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: военные, мятеж, буркина-фасо
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