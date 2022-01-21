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08:51 24 Января 2022 Просмотров 583   КомментариевКомментарии

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

В Киеве в арендованной квартире на 12 этаже во время пожара погиб 47-летний мужчина.

При пожаре погиб 47-летний мужчина

Об этом сообщило Магнолия-ТВ. Пожар произошел в 16-ти этажном доме на проспекте Героев Сталинграда.

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Сообщается, что тревогу забили соседи мужчины. Почувствовав запах дыма, они начали стучать в дверь квартиры, откуда шел дым, но никто не открывал.

Приехавшие на место спасатели увидели в пылающей квартире бездыханное тело мужчины. Медики только констатировали смерть.

Пожар удалось быстро ликвидировать, огонь не распространился на другие квартиры.

Консержка рассказала, что погибший недавно поселился в их доме. Никаких жалоб на мужчину не поступало.

Как сообщали Власти, в Черниговской области при пожаре в частном доме погибли трое детей в возрасте 3-4 лет и еще один взрослый.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
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