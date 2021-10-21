В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине
В Харькове полицейские обнаружили в собственном автомобиле тело мужчины, который числился пропавшим без вести.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.
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По информации правоохранителей, 23 января около 14:27 поступило сообщение на линию «102″ от прохожего о том, что по улице Игоря Муратова в автомобиле «Honda Accord» находится мертвый человек.
По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба.
Полицейские установили личность умершего. Им оказался 39-летний харьковчанин, находившийся с 18 января в розыске как пропавший без вести.
В сообщении также сказано, что тело мужчины имело следы насильственной смерти.
Как сообщали Власти, в Волынской области спасатели достали из реки тело 13-летнего мальчика.