В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

В Харькове полицейские обнаружили в собственном автомобиле тело мужчины, который числился пропавшим без вести.

С 18 января мужчина считался пропавшим без вести



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации правоохранителей, 23 января около 14:27 поступило сообщение на линию «102″ от прохожего о том, что по улице Игоря Муратова в автомобиле «Honda Accord» находится мертвый человек.

По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба.

Полицейские установили личность умершего. Им оказался 39-летний харьковчанин, находившийся с 18 января в розыске как пропавший без вести.

В сообщении также сказано, что тело мужчины имело следы насильственной смерти.

Как сообщали Власти, в Волынской области спасатели достали из реки тело 13-летнего мальчика.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Харьков, убийство