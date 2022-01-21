Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону карантина: какие ограничения
С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в «красную зону» адаптивного карантина.
Как сообщил министра Кабинета министров Олега Немчинова в Telegram, такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 21 января.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области», – написал министр.
Какие действуют ограничения
В «красной зоне» ряд заведений, в частности общественного питания, могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы. При том в помещения будут пускать только вакцинированных посетителей с COVID-сертификатами или с негативным тестом, сделанным за 72 часа.
Это также распространяется на:
-
торгово-развлекательные центры,
-
гостиницы,
-
кинотеатры и другие учреждения культуры,
-
спортзалы,
-
субъекты проводящие торговое и бытовое обслуживание,
-
рынки.
Как сообщали Власти, в Украине за сутки воскресенья, 23 января, коронавирусом заразилось 12 915 человек, умерли от болезни 67 украинцев.