Ивано-Франковская область перешла в “красную” зону карантина: какие ограничения

С понедельника, 24 января, Ивано-Франковская область перешла в «красную зону» адаптивного карантина.

В Ивано-Франковске ужесточили карантин



Как сообщил министра Кабинета министров Олега Немчинова в Telegram, такое решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 21 января.

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«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 «красный» уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области», – написал министр.

Какие действуют ограничения

В «красной зоне» ряд заведений, в частности общественного питания, могут принимать посетителей, если 100% персонала вакцинированы. При том в помещения будут пускать только вакцинированных посетителей с COVID-сертификатами или с негативным тестом, сделанным за 72 часа.

Это также распространяется на:

торгово-развлекательные центры,

гостиницы,

кинотеатры и другие учреждения культуры,

спортзалы,

субъекты проводящие торговое и бытовое обслуживание,

рынки.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки воскресенья, 23 января, коронавирусом заразилось 12 915 человек, умерли от болезни 67 украинцев.

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