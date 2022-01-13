В Израиле оценили эффективность четвертой дозы вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения заявило в воскресенье, 23 января, что четвертая доза вакцины для лиц в возрасте 60 лет и старше может в два раза улучшить иммунную защиту.

Вакцинация в Медицинском центре Шиба, январь 2022 года.



Об этом пишет The Times of Israel.

Данные являются результатом исследования, проведенного экспертами из различных ведущих академических и медицинских учреждений страны.

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Ученые анализировали истории болезни лиц старше 60 лет, данные 400 тысяч пожилых израильтян, которые сделали четвертую прививку, а также 600 тысяч, получивших лишь три дозы.

Оказалось, привитые четвертой дозой вакцины в три раза реже переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.

В то же время, результаты исследования, проведенного Медицинским центром Шиба, показали, что, хотя четвертая доза вакцины повышает уровень антител в крови, она не обеспечивает защиты от заражения вариантом «Омикрон».

Ранее Власти писали, что Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса для всех людей старше 60 лет.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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