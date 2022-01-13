В Израиле оценили эффективность четвертой дозы вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения заявило в воскресенье, 23 января, что четвертая доза вакцины для лиц в возрасте 60 лет и старше может в два раза улучшить иммунную защиту.
Об этом пишет The Times of Israel.
Данные являются результатом исследования, проведенного экспертами из различных ведущих академических и медицинских учреждений страны.
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Ученые анализировали истории болезни лиц старше 60 лет, данные 400 тысяч пожилых израильтян, которые сделали четвертую прививку, а также 600 тысяч, получивших лишь три дозы.
Оказалось, привитые четвертой дозой вакцины в три раза реже переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме.
В то же время, результаты исследования, проведенного Медицинским центром Шиба, показали, что, хотя четвертая доза вакцины повышает уровень антител в крови, она не обеспечивает защиты от заражения вариантом «Омикрон».
Ранее Власти писали, что Израиль одобрил масштабное применение четвертой дозы вакцины от коронавируса для всех людей старше 60 лет.