Евросоюз не видит причин для эвакуации дипломатов, – Боррель

Евросоюз, в отличие от США, пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Боррель подчеркнул, что переговоры с россией продолжаются



Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он также добавил, что Евросоюз ожидает пояснений от США по поводу эвакуации своих граждан из Украины.

«Госсекретарь Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Не стоит драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин”, – сказал представитель ЕС.

Он подчеркнул, что, пока идут переговоры с Россией, у Евросоюза нет причин вывозить семьи сотрудников посольств из Украины.

Как сообщали Власти, Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал выехать членам их семей из-за угрозы российских военных действий.

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Тэги: Евросоюз, Жозеп Боррель