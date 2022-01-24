Плохой знак – европейцам Навальный дороже Украины

Прошлая неделя наконец отметилась массовыми протестами против российского режима в Европе. Казалось бы, ну наконец-то. Вот только в протестах не прозвучало ни слова про Украину.

Прошлая неделя наконец отметилась массовыми протестами против российского режима в Европе. Казалось бы, ну наконец-то. Вот только в протестах не прозвучало ни слова про Украину.

Европейские и американские правозащитные организации мобилизовали российскую политическую эмиграцию, демократических активистов и университетскую молодежь выйти на улицы и выступить в поддержку Алексея Навального, лидера российской оппозиции, отсидевшего год из положенного ему срока в два с половиной.

То есть, Россия готовит агрессию в Украине, передислоцирует к нашим границам войска, а тем временем в Нью-Йорке, Берлине и Лондоне сотни активистов требуют освободить Алексея Навального. Напомним, начавший свою политическую карьеру как националист, господин Навальный приветствовал оккупацию Крыма и старался не поднимать в своих выступлениях тему российского вторжения в Украину. Более того, запустив пару интересных проектов, вроде «умного голосования», он параллельно поссорился с рядом авторитетных российских оппозиционеров. Так или иначе, но после его ареста деятельная оппозиция внутри России утратила всякую организованность, а часть ее успешно переместилась в страны Балтии, Польшу и Западную Европу. Кстати, очень немногие принципиальные противники кремлевского великодержавного авторитаризма выбрали своим прибежищем Украину. Дескать, неспокойно у вас, грантов мало, язык надо учить.

А что же с угрозой миллионам украинцев, которые живут в страхе перед российской агрессией? Увы, но ими в Европе интересуются только различные пророссийские элементы – от представителей правых микропартий до радикальных футбольных фанатов и, как ни удивительно, той же либеральной эмиграции (а русская «политэмиграция» с удовольствием берет деньги у всех).

Только 22 января в двух европейских странах прошли митинги против «войны на Украине». В Словении группа «Ветеранов Югославской армии» несанкционированно пришла к посольству Украины и в течение часа требовала «прекратить агрессию против России». Местная полиция, охранявшее посольство, делала вид, что ничего не происходит, хотя штраф за несанкционированный митинг в стране составляет 6000 евро. В итоге, распоясавшиеся «русофилы» стали ломится в наше диппредставительство с требованием принять обращение от «словенского народа». И снова никаких последствий.

Еще наглее повели себя 22 января организаторы «антивоенного митинга в Берлине». Они расположились около Бранденбургских ворот в центре города и стали рассказывать про т.н. «языковой геноцид» и «ответственность Киева за агрессию». Судя по попавшим в интернет рассказам активистов, большинство из них «неравнодушные граждане Германии украинского происхождения». У этих хотя бы полиция документы проверила! И да, на весь Берлин нашлось два настоящих украинца, которые попытались с ними поспорить, объяснить их неправоту. Вот только их задержала полиция. Зато организаторы берлинского митинга заливались соловьем на тему: «Какие немцы молодцы, что не продают на Украину оружие».

И при всех угрожающих маневрах России никто и нигде не выходит к российским посольствам требуя прекратить войну. Безмолвствует украинская диаспора.

Многочисленные активисты организаций подшефных Соросу, правозащитники, политики – все предпочитают работать с такой удобной русской «политэмиграцией». При этом безнаказанность, с которой пророссийские элементы устраивают провокации у украинских диппредставительств и на центральных площадях столиц, пугает.

Что это? Сигнал Киеву, что никакой поддержки не будет? Послание Москве о готовности продолжать с ней сотрудничество вне зависимости от «официальной позиции» Вашингтона и Брюсселя? Наконец, возникает простой вопрос, а почему не ведется работа с украинской диаспорой? Почему люди, которые смогли добиться права свободного выезда в ЕС, теперь забыли, чего это стоило стране? Почему никто из них не пытается поддержать свою страну в условиях угрозы российского вторжения, а с Банковой 11 их даже об этом не просит.

Источник: NEW KOBZAR