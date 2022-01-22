НАТО перебрасывает в Восточную Европу боевые корабли и истребители

НАТО приводит вооруженные силы в состояние готовности и направляет дополнительные боевые корабли и истребители в места развертывания альянса в Восточной Европе.

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе



Об этом сказано в сообщении НАТО. Таким образом альянс намерен усилить сдерживание и оборону союзников на фоне наращивания Россией военного присутствия в Украине и вокруг нее.

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В последние дни ряд союзников НАТО сделали объявления о текущем или предстоящем развертывании.

Дания отправляет фрегат в Балтийское море и собирается направить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе.

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность ввести в Румынию войска под командованием НАТО.

Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки деятельности НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе, а также приготовят один корабль и наземные подразделения для сил реагирования НАТО.

Соединенные Штаты также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического союза.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал действия союзников по предоставлению дополнительных сил альянса.

«НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Североатлантического союза. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны ”, – сказал Столтенберг.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов у союзников по НАТО в странах Балтии и Восточной Европе.

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