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12:30 24 Января 2022 8 Комментарии
После пяти недель отпусков “Слуги народа” соберутся обсудить безопасность Украины
Фракция политической партии «Слуга Народа» инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны.
"Слуги народа" проведут закрытую встречу по безопасности
Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.
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На заседании планируется участие руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп.
Встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00. в кабинете председателя Верховной Рады.
Новость дополняется…
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