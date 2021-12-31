НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:30 24 Января 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

После пяти недель отпусков “Слуги народа” соберутся обсудить безопасность Украины

Фракция политической партии «Слуга Народа» инициирует проведение закрытой рабочей встречи по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Слуги народа" проведут закрытую встречу по безопасности

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На заседании планируется участие руководства Верховной Рады, министра обороны Украины, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп.

Встреча пройдет завтра, 25 января, в 09:00. в кабинете председателя Верховной Рады.

Новость дополняется…

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: слуга народа
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
31.12.2021 16:00
Рейтинги упали и много негатива: в «Слуге народа» обсуждают переименование партии
ТОР
23.12.2021 12:05
Не знаю, кто платил: Арахамия прилетел на партийный форум на частном самолете
ТОР
22.12.2021 14:27
В «Слуге народа» извинились за нардепа, обматерившего полицейских, и обвинили Авакова в шантаже
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Запорожье мужчина бросил на балкон дома гранату: эвакуировали весь подъезд

12:07 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

По ОАЭ и Саудовской Аравии нанесли ракетные удары

06:31 Мир

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Великобритания хочет создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей

13:10 Мир

В США арестован пастор, который насильно держал в подвале восемь человек

09:39 Мир

Новости | NetGameSlots.com