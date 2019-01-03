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Главная » Мир » Экономика
13:43 24 Января 2022 Просмотров 139   КомментариевКомментарии

В России обвалился рубль и биржевые индексы

В понедельник, 24 января, на российском рынке произошло резкое падение фондовых индексов и курса рубля.

В ожидании санкций рубль начало подкашивать

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. В ожидании возможных санкций индекс РТС упал почти на 10%.

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В частности, валютный индекс РТС упал на 9,0% до 1 275 пунктов. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 7,4% до 3 190 пунктов.

Курс доллара вырос на 1,7%, до 78,8 рублей – последний раз так низко рубль падал в ноябре 2020 года.

Евро стоит 89 рублей – впервые с июля 2021 года.

Также наблюдается падение акций таких крупных компаний как «Газпром», ВТБ, «Русал», «Сбер».

Стоит отметить, что постепенное падение началось уже несколько дней назад.

Российские аналитики отмечают, что фактор роста военной напряженности настолько весом, что оказывает более серьезное влияние, чем растущие цены на нефть (рост нефтяных котировок выше $88 за баррель), которые обычно положительно влияют на динамику роста российской валюты.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден заявил, что в случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Россия, рубль
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