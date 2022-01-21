Зеленский – разведчикам: пришло время начать наступление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече со служащими Службы внешней разведки Украины, что пора не только сдерживать угрозы, но и начинать наступательные действия по отстаиванию национальных интересов.

Очевидно, призыв президента Украины разойдется на цитаты во всех российских СМИ



Об этом сообщили на сайте главы государства. Встреча была приурочена ко Дню внешней разведки Украины.

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«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов”, – сказал президент.

Он также подчеркнул, что к разведчиков есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии.

«Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», – заявил Зеленский.

Он также отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах «Северного потока – 2», обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.

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Тэги: Владимир Зеленский, служба внешней разведки