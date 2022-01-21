Зеленский – разведчикам: пришло время начать наступление
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече со служащими Службы внешней разведки Украины, что пора не только сдерживать угрозы, но и начинать наступательные действия по отстаиванию национальных интересов.
Об этом сообщили на сайте главы государства. Встреча была приурочена ко Дню внешней разведки Украины.
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«Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов”, – сказал президент.
Он также подчеркнул, что к разведчиков есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии.
«Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства», – заявил Зеленский.
Он также отметил роль СВР в подготовке материалов по ключевым аспектам безопасности, в сопровождении переговоров в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группе, газовой проблематике, вопросах «Северного потока – 2», обеспечении консолидированной поддержки Украины со стороны международного сообщества.