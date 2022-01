Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи

Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге 24 января.

Евросоюз выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

По словам Урсулы фон дер Ляен, пакет финансовой помощи поможет Украине обеспечить финансовые потребности, вызванные конфликтом с Россией, а также экономическую стабильность в целом.

Глава Еврокомиссии надеется, что Совет Европы и Европарламент в скором времени одобрят выделение финансовой помощи, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.

I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022