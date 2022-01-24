Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи

В Еврокомиссии анонсировали новую программу финансовой помощи Украине.

Украина получит первый транш в размере 600 млн евро



Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на брифинге 24 января.

Евросоюз выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

По словам Урсулы фон дер Ляен, пакет финансовой помощи поможет Украине обеспечить финансовые потребности, вызванные конфликтом с Россией, а также экономическую стабильность в целом.

Глава Еврокомиссии надеется, что Совет Европы и Европарламент в скором времени одобрят выделение финансовой помощи, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve. I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2022

Урсула фон дер Ляен также анонсировала еще одну макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной. Программа будет нацелена на поддержку процесса модернизации в Украине.

Также сообщается, что Евросоюз удвоит сумму выделенных грантов для Украины на 120 млн евро в 2022 году.

Как ранее сообщали Власти, США по-тихому выделили Украине военную помощь на $200 млн перед переговорами с Россией.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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