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14:43 24 Января 2022 Просмотров 177   КомментариевКомментарии

Умерла Людмила Янукович

Умерла жена четвертого президента Украины Виктора Януковича.

Людмила Янукович после событий 2014 года избегала внимания со стороны прессы и не появлялась на публике

Эту информацию опубликовал на своем Telegram-канале политтехнолог и блогер Владимир Петров.

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Информация о смерти Людмилы Янукович официально нигде не подтверждена, тем не менее запрос в гугле «людмила янукович умерла» стал одним из популярных 23 января в Украине, — передает «РБК Украина».

Информация о смерти жены беглого президента на данный момент появилась только в Telegram-канале Владимира Петрова. Вот что он написал:

«Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось».

Последнее, что было известно о супруге Януковича – то что она жила на вилле, которую ей подарил беглый президент в оккупированном Крыму. Сам Янукович бросил Людмилу и ушел к любовнице.

Людмила Янукович после событий 2014 года избегала внимания со стороны прессы и не появлялась на публике.

Вспомним легендарное выступление Людмилы времен оранжевой революции, где она заявляет о наколотых наркотиками апельсинах и американских валенках, которые раздают протестующим на майдане.

Как ранее сообщали Власти, где скрывается Виктор Янукович, никому не известно, но его супруга после побега президента поселилась в роскошном особняке, расположенном на территории аннексированного Крыма.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Янукович, смерть, Людмила Янукович
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