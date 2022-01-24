НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
14:36 24 Января 2022 Просмотров 361   КомментариевКомментарии

Зеленский созвал СНБО на понедельник: что обсудят

Президент Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Заседание начнется в 17:00

Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате СНБО

Заседание должно начаться  в 17:00.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В аппарате СНБО изданию сообщили, что на заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и тому подобное.

На 18.30 запланирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
24.01.2022 14:43
Умерла Людмила Янукович
ТОР
24.01.2022 14:24
Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи
ТОР
24.01.2022 14:11
Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зеленский созвал СНБО на понедельник: что обсудят

14:36 Украина

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Запорожье мужчина бросил на балкон дома гранату: эвакуировали весь подъезд

12:07 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

По ОАЭ и Саудовской Аравии нанесли ракетные удары

06:31 Мир

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com