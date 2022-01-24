Зеленский созвал СНБО на понедельник: что обсудят

Президент Владимир Зеленский 24 января собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Заседание начнется в 17:00



Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в аппарате СНБО

Заседание должно начаться в 17:00.

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В аппарате СНБО изданию сообщили, что на заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего положения дел в экономике, энергетике, противодействии пандемии коронавирусной болезни и тому подобное.

На 18.30 запланирован брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.