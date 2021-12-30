На Львовщине 18-летний парень на машине отца сбил человека и поехал спать

Во Львовской области задержали молодого парня, который сбил на автомобиле пешехода и скрылся с места ДТП.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП



Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области. Инцидент произошел вчера, 23 января около полуночи.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В селе Ямполь водитель автомобиля «Kia Sorento» совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Правоохранители оперативно установили владельца автомобиля, его вычислили благодаря видеокамерам на трассе «Киев-Чоп».

Владельцем «Kia Sorento», которое сбило пешехода, оказался 44-летний житель города Стрый, однако как выяснилось позже, за рулем авто в момент совершения ДТП находился не он, а его 18-летний сын.

Когда сотрудники полиции прибыли к месту жительства мужчины, он рассказал, что в данный момент автомобиль в пользовании его сына, но он не отвечает на звонки и неизвестно где находится.

Позже автомобиль с признаками ДТП обнаружили в соседнем селе около одного из частных домов. В момент приезда правоохранителей 18-летний водитель мирно спал, а когда его спросил о ДТП, он не стал отрицать свою причастность.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств ДТП.

Как ранее сообщали Власти, сбил ребенка на переходе и даже не остановился: в Киеве нашли пьяного виновника ДТП.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, пешеход, Львовская область