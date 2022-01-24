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Главная » Украина » Общество
15:17 24 Января 2022 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Евровидение – 2022: названы имена финалистов нацотбора

Названы имена восьми финалистов Национального отбора на «Евровидение-2022″.

Финал национального отбора на Евровидение-2022 состоится 12 февраля в 19:00

Об этом сообщается на Официальной страница конкурса «Евровидение в Украине».

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Организационный комитет песенного конкурса «Евровидение-2022″ назвал имена финалистов Национального отбора в Украине.

Теперь финалистов ожидает зрительское голосование, которое и определит участника конкурса от Украины.

Финалистам Национального отбора стали:

  • Alina Pash — Тіні забутих предків
  • Cloudless — All be alright
  • Kalush Orchestra — Stefania
  • LAUD — Head Under Water
  • Michael Soul — Demons
  • Our Atlantic — Моя Любов
  • ROXOLANA — GIRLZZZZ
  • WELLBOY — Nozzy Bossy

Финал национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала «UA:Перший».

Как ранее сообщали Власти, песня украинской группы Go_A вошла в топ-3 самых популярных за всю историю Евровидения.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: евровидение 2022, нацотбор, финалисты
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