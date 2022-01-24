Евровидение – 2022: названы имена финалистов нацотбора
Названы имена восьми финалистов Национального отбора на «Евровидение-2022″.
Об этом сообщается на Официальной страница конкурса «Евровидение в Украине».
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Организационный комитет песенного конкурса «Евровидение-2022″ назвал имена финалистов Национального отбора в Украине.
Теперь финалистов ожидает зрительское голосование, которое и определит участника конкурса от Украины.
Финалистам Национального отбора стали:
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Cloudless — All be alright
- Kalush Orchestra — Stefania
- LAUD — Head Under Water
- Michael Soul — Demons
- Our Atlantic — Моя Любов
- ROXOLANA — GIRLZZZZ
- WELLBOY — Nozzy Bossy
Финал национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала «UA:Перший».
Как ранее сообщали Власти, песня украинской группы Go_A вошла в топ-3 самых популярных за всю историю Евровидения.