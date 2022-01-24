Завтра день рождения Зеленского: известно, какой он хочет подарок
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что президент Владимир Зеленский на свой день рождения не будет принимать подарки, а предложит друзьям сделать пожертвования на благотворительность.
Как сообщила “Украинская правда”, об этом Стефанчук рассказал на брифинге после согласительного совета парламента.
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«День рождения завтра будет. Насколько я знаю, – предварительно такое говорили, – что Владимир Александрович объявил, что он не будет принимать никаких подарков, а даст номер благотворительности, на которую кто желает – может перебросить свои средства”, – сказал спикер.
При этом он уточнил, что это предварительная версия пожеланий главы государства. Стефанчук добавил, что, если это будет правдой, он присоединится к благотворительной акции.
Напомним, Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в 2022-м ему исполняется 44 года.
Как сообщали Власти, Владимир Зеленский в прошлом году начал свой день рождения в 07:00 в спортзале.