Завтра день рождения Зеленского: известно, какой он хочет подарок

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что президент Владимир Зеленский на свой день рождения не будет принимать подарки, а предложит друзьям сделать пожертвования на благотворительность.

Зеленский отметит свой день рождения 25 января



Как сообщила “Украинская правда”, об этом Стефанчук рассказал на брифинге после согласительного совета парламента.

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«День рождения завтра будет. Насколько я знаю, – предварительно такое говорили, – что Владимир Александрович объявил, что он не будет принимать никаких подарков, а даст номер благотворительности, на которую кто желает – может перебросить свои средства”, – сказал спикер.

При этом он уточнил, что это предварительная версия пожеланий главы государства. Стефанчук добавил, что, если это будет правдой, он присоединится к благотворительной акции.

Напомним, Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в 2022-м ему исполняется 44 года.

Как сообщали Власти, Владимир Зеленский в прошлом году начал свой день рождения в 07:00 в спортзале.

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