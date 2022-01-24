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15:19 24 Января 2022 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

Завтра день рождения Зеленского: известно, какой он хочет подарок

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что президент Владимир Зеленский на свой день рождения не будет принимать подарки, а предложит друзьям сделать пожертвования на благотворительность.

Зеленский отметит свой день рождения 25 января

Как сообщила “Украинская правда”, об этом Стефанчук рассказал на брифинге после согласительного совета парламента.

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«День рождения завтра будет. Насколько я знаю, – предварительно такое говорили, – что Владимир Александрович объявил, что он не будет принимать никаких подарков, а даст номер благотворительности, на которую кто желает – может перебросить свои средства”, – сказал спикер.

При этом он уточнил, что это предварительная версия пожеланий главы государства. Стефанчук добавил, что, если это будет правдой, он  присоединится к благотворительной акции.

Напомним, Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в 2022-м ему исполняется 44 года.

Как сообщали Власти, Владимир Зеленский в прошлом году начал свой день рождения в 07:00 в спортзале.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
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