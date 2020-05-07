Вымогали у предпринимателя $1 миллион: СБУ накрыла банду во главе с чеченским вором в законе
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников, которые занимались рэкетом крупных бизнесменов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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Сотрудники СБУ обезвредили центр международной группировки, которая занималась рэкетом крупных бизнесменов и координировалась «вором в законе» из Чеченской Республики РФ.
В группировку входили в основном иностранцы, в том числе граждане РФ, уроженцы стран Ближнего Востока, а также этнические украинцы.
Злоумышленники обвиняются в вымогательстве $1 миллион от частного предпринимателя. Задержание происходило во время передачи первой части суммы несуществующего «долга» в размере $70 тыс.
Вымогательство сопровождалось применением насилия к потерпевшему. Злоумышленники угрожали предпринимателю и членам его семьи физической расправой.
Печерский районный суд Киева избрало одному из злоумышленников меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Продолжается досудебное расследование.
Как ранее сообщали Власти, в Киеве чиновник вымогал взятку за размещение электрозаправок.