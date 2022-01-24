Кто защитит украинцев от нашествия исламистов

Перед Днем соборности Украины наши соотечественники вышли на очередной митинг возле Верховной Рады. В это смутное время они выступали не против внешнего врага, который тоже очень опасен, а против внутреннего

Не так давно, на святочной неделе, Киев потрясло невиданное — несколько храмов в одну ночь оказались расписаными символикой радикальной исламисткой организации, запрещенной во многих странах. Две гнутые острые сабли на зеленом фоне и над ними — священный Коран. Такого в православном Киеве еще не видели.

“Братья-мусульмане”. Именно эта эмблема утром удивила и напугала киевлян. И где? На стенах православных храмов Московского патриархата – святого Феодосия на ул. Привокзальной и храма святого благоверного князя Олега Брянского на улице Здолбуновской на левобережье Киева.

Не прошло недели, как еще более возмутительное происшествие: неизвестные до смерти напугали христиан в праздник Крещенья. Мирно молившиеся в греко-католическом Патриаршем соборе Воскресения Христова и в небольшом храме Зачатия Иоанна Предтечи православной церкви Московского патриархата были до смерти перепуганы, когда в разгар праздничной службы в храме раздались призывы на арабском и автоматные очереди. Слава Богу, что все это — только на аудиозаписи из колонки, спрятанной в храме.

Что это — очередная циничная шутка или подготовка к священной войне исламистов — джихаду? И теперь эта война в Украие?

Братья ли они нам?

Соцсети подны гневных постов, что Украина аналогично Европе становится не только приютом для беженцев, но и местом, где украинцы мешают приезжим строить мир по своему видению.

Те же “Братья мусульмане”, чей сивол появился прямо на православных церквях, не запрещены в Украине, в отличие от Исламского государства, например, но две эти организации тесно поддерживают связь. “Братья-мусульмане” были образована еще до начала Второй мировой войны. В некоторых странах ее члены провели ряд революций, нацеленных на свержение правительств и захват власти. “Братья” не гнушались ни пытками, ни терактами, ни поджогами церквей вместе с людьми внутри — настоящие религиозные фанатики. Тем не менее, организация стала в последнее время популярной во многих странах не только Средней Азии и Ближнего Востока, но и в Европе. В Старый Свет “братья” проникли как вирус вместе с мигрантами, которые распространяют свое видение мира, прикрываясь личиной несчастных беженцев по политическим мотивам.

Более того, некоторые политики активно используют этих террористов и фанатиков ряди достижения своих политических целей. К примеру, тот же лидер Туурции Реджеп Эрдоган, зща что он осуждаем и турками, и из-за рубежа. Но Эрдоган слушает и продолжает сотрудничать с радикалами, потому что в политической войне все средства хороши.

Именно через Турцию “Братья мусульмане” много лет тому проникли и работают в Украине. Сильное сообщество крымских татар, живущих в Турции, привезли свое учение сначала к собратьям в Крым, а затем основали в Украине организацию “Аль раид”, которая много лет действует официально. Внешне все более чем прилично: среди приоритетов Всеукраинской ассоциации, у которой по всей стране есть семь филиалов, – строительство мечетей и культурные центры для мусульман. А в последние годы также помощь беженцам-мусульманам из стран Ближнего Востока. Дело в том, что лидер-основатель “Аль раид”, крымский татарин Сейран Арифов, с 2020 года входит в состав Координационного совета по вопросам защиты прав беженцев в Украине и активно лоббирует интересы мигрантов-единоверцев в отношениях с миграционной службой и правоохранительными органами.

К нам пришла Европа

Пока Украина помогает беженцам и наращивает их потоки, в Европе грабежи, разбой, изнасилования и массовые беспорядки. Европа осознала свою глупость в толерантности, наелась мигрантами и пытается их сбагрить куда глаза глядят.

Ради примера приведем уже навязшую в зубах ситуацию на польско-белорусской границе. В ЕС дураков принимать эти толпы нет. Зато наши товарищи из власти оживились, когда впереди замаячили евро. Сначала официально Арестович говорил про 5 тысяч беженцев из Афганистана, потом про казахов, которых мы готовы принять по политическим мотивам, одновременно идет торговля в Европой за то, чтобы принять и разместить в Украине десятки тысяч обездоленных с польско-белорусской границы и их еще только едущих родственников. Ради одобрительных кивков Запада президент и правительство Украины готовы даже выделять средства на размещение мигрантов из нашего тощего государственного бюджета. Европа в ответ готова заплатить нам полтора миллиарда долларов, лишь бы не видеть чернявых в своих границах, не слышать их гортанной речи и не разгребать не вписывающиеся в рамки европейского поведения и закона поступки.

В общем, мы готовы, чтобы наших граждан грабили, чтобы их храмы оскверняли, чтобу женщин обижали и насиловали — все ради призрачного одобрения Европы. А на своих плевать. Ведь недаром нет никакой реакции правоохранителей на выходки в Киеве — сразу четыре за неделю. Людям приходится защищать себя самим.

Мусульмане, но не те

Граждане выходят на улицы с требованием остановить потоки мигрантов в Украину. И это при том, что хорошо знают, кто такие мусульмане и жили с ними бок о бок много десятилетий. Но прибывшие мигранты и наши украинские исповедующие ислам — это разные мусульмане, с разным представлением о мусульманстве.

Как нистранно, но радикальных мусульман до поры до времени было много в зоне ОРДЛО. Там они вполне себе официально вступали в украинские войска и оттачивали боевые навыки.

Но потом командование заметило, что что-то не так: воины-мусульмане своевольничают, на освобожденных территориях ведут себя с особой жестокостью и марадерствуют, и вообще предъявляют особые претензии к солдатским харчам. Просто задачи у них были свои — учиться обращаться с оружием, а не защищать Украину.

Для них как бы и Украины толком не существует. Это так, временное образование. А должен быть настоящий и безоговорочный халифат безо всякой конституции и с одним законом — шариатом, как в раннесредневековой исламской общине.

Самое странное, что и православная, и греко-католическая церкви, которые пострадали от выходок неизвестных мусульман в Киеве (ведь ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за это мягко сказать хулиганство), не подали никаких заявлений правоохранителям. Так они защищают веру?

Это тоже по-средневековому, наверное, но накануне «звуковой акции» в храмах сильный ветер сдул трехметровй крест с одного их куполов Софийского собора в Киеве. И восстановить его можно будет только летом.

В общем, даже церковь оказалась людям не в защиту. Значит, надо защищать себя самостоятельно.

“Не надо бить своих, чтобы понравится чужим. Мы не хотим, чтобы наша совсем не богатая страна помогала людям, которые не уважают ни её законы, ни её граждан. Украина — не передержка для беженцев”, – говорят украинцы.

Получается, что ради того, чтобы в очередной раз понравится Европе, нужно дождаться жертв в своей собственной стране, и европейские грабли нам не пример? Или ждем, когда в городах и селах на этой теме начнут играть украинские радикальные националисты, организовывая отряды самообороны?

И опять же — вместе со всеми этими мигрантами, не желающими оевропеиваться или хотя бы украинизоваться, примут ли нас в европейский дом? Кому мы там нужны с таким прицепом?

Источник: NEW KOBZAR