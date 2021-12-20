Провел краш-тест: в Черновцах водитель BMW разбил два припаркованных авто, аттракцион и бетонную стену
В Черновцах автомобиль «BMW» протаранил два припаркованных авто, бетонное ограждение и аттракционы.
Об этом сообщает телекомпания «Магнолия-ТВ» со ссылкой на отдел коммуникации патрульной полиции области. Инцидент произошел 24 января, около 4 часов утра.
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В Черновцах 34-летний водитель автомобиля «BMW» в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость и допустил столкновение с припаркованными автомобилями «Volkswagen» и «Nissan».
После удара автомобиль «BMW» продолжил движение, протаранив бетонное ограждение и аттракционы.
Несмотря на серьезные механические повреждения автомобиля, водитель авто не травмировался. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили у него признаки алкогольного опьянения.
От прохождения медосвидетельствования водитель отказался.
Сотрудники полиции составили на водителя протоколы о нарушении правил ПДД и управление автомобилем в состоянии опьянения.
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