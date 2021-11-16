Смертельный день рождения: в Калифорнии на вечеринке застрелили четырех человек

Четыре человека были убиты и один ранен в воскресенье, 23 января, в Инглвуде на вечеринке по случаю дня рождения.

Инцидент произошел в 1:30 утра, полицию вызвали из-за стрельбы в доме на Парк-авеню.



Об этом пишет Los Angeles Times.

Мэр города назвал стрельбу самым страшным актом насилия в городе за последние годы.

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Были застрелены две молодые женщины и двое мужчин.

Двое из убитых, Бриана Стайнс и Марнейша Гамильтон, были сестрами. Их мать, рассказала, что семья собралась в субботу в доме, где произошла стрельба, чтобы отпраздновать 20-летие Брианы.

Местная полиция подтвердила, что трое пострадавших погибли на месте происшествия, а еще двое были доставлены в ближайшую больницу, где один из них скончался. Врачи оценивают состояние выжившего как критическое.

Официальные лица заявили, что не знают мотива стрельбы и ищут подозреваемых.

Выживший признался, что был членом уличной банды, и теперь следователи пытаются установить, не связано ли происшествие с разборками между бандами.

Отмечается, что в ходе стрельбы было использовано несколько видов оружия, в том числе винтовка и пистолет.

Ранее Власти писали, что два человека погибли и еще четверо, в том числе полицейский, ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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