Смертельный день рождения: в Калифорнии на вечеринке застрелили четырех человек
Четыре человека были убиты и один ранен в воскресенье, 23 января, в Инглвуде на вечеринке по случаю дня рождения.
Об этом пишет Los Angeles Times.
Мэр города назвал стрельбу самым страшным актом насилия в городе за последние годы.
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Были застрелены две молодые женщины и двое мужчин.
Двое из убитых, Бриана Стайнс и Марнейша Гамильтон, были сестрами. Их мать, рассказала, что семья собралась в субботу в доме, где произошла стрельба, чтобы отпраздновать 20-летие Брианы.
Местная полиция подтвердила, что трое пострадавших погибли на месте происшествия, а еще двое были доставлены в ближайшую больницу, где один из них скончался. Врачи оценивают состояние выжившего как критическое.
Официальные лица заявили, что не знают мотива стрельбы и ищут подозреваемых.
Выживший признался, что был членом уличной банды, и теперь следователи пытаются установить, не связано ли происшествие с разборками между бандами.
Отмечается, что в ходе стрельбы было использовано несколько видов оружия, в том числе винтовка и пистолет.
Ранее Власти писали, что два человека погибли и еще четверо, в том числе полицейский, ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо.