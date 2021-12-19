Ученые выяснили, как “Омикрон” проникает в клетки человека

Исследователи медицинского факультета Университета Британской Колумбии провели первый в мире структурный анализ на молекулярном уровне варианта шиповидного белка «Омикрон».

Ученые выяснили, как вирус цепляется к клеткам человека



Результаты опубликовали в журнале Science 20 января.

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Анализ, проведенный с почти атомарным разрешением с использованием криоэлектронной микроскопии, показывает, как сильно мутировавший вариант “Омикрона” прикрепляется к клеткам человека и заражает их.

«Понимание молекулярной структуры вирусного шиповидного белка важно, так как это позволит нам в будущем разработать более эффективные методы лечения против “Омикрон”а и родственных вариантов», — сказал ведущий автор исследования доктор Шрирам Субраманиам.

По его словам, анализ механизмов, с помощью которых вирус заражает клетки человека, поможет ученым разработать более эффективные методы лечения, которые нарушат этот процесс и нейтрализуют вирус.

Спайковый белок, расположенный снаружи коронавируса, позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки человека. Вариант “Омикрон” имеет беспрецедентное количество из 37 мутаций в шиповидном белке — в три-пять раз больше, чем в предыдущих вариантах.

Структурный анализ показал, что несколько мутаций (R493, S496 и R498) создают новые солевые мостики и водородные связи между шиповидным белком и рецептором клеток человека, известным как ACE2. Исследователи пришли к выводу, что эти новые связи, по-видимому, увеличивают аффинность связывания — насколько сильно вирус прикрепляется к клеткам человека, — в то время как другие мутации (K417N) уменьшают силу этой связи.

«В целом результаты показывают, что “Омикрон” обладает большей силой связывания, чем исходный вирус, с уровнями, более сопоставимыми с тем, что мы наблюдаем с вариантом Delta», — сказал доктор Субраманиам.

Исследователи провели дополнительные эксперименты, показавшие, что шиповидный белок “Омикрон” проявляет повышенное уклонение от антител. В отличие от предыдущих вариантов, он показал измеримое уклонение от всех шести протестированных моноклональных антител с полным уклонением от пяти.

Этот вариант также показал повышенное уклонение от антител, полученных от вакцинированных лиц и невакцинированных пациентов с COVID-19.

«Примечательно, что Омикрон в меньшей степени уклонялся от иммунитета, созданного вакцинами, по сравнению с иммунитетом от естественной инфекции у непривитых пациентов. Это говорит о том, что вакцинация остается нашей лучшей защитой», — сказал Субраманиам.

Он также подчеркнул, что его исследовательская группа будет использовать эти знания для поддержки разработки более эффективных методов лечения.

Как сообщали Власти, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что штамм коронавируса «Омикрон» более заразен и обладает коротким инкубационным периодом.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Великобритания, Омикрон