Завтра хотят провести перекрестный допрос Порошенко и Медведчука

25 января пройдет перекрестный допрос пятого президента Петра Порошенко и народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

На 25 января запланирован перекрестный допрос Порошенко и Медведчука



Об этом сообщил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков. Он уточнил, что узнал об этом из неофициальных источников.

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«Наше мнение, что цель этого дела — исключительно PR-эффекты именно ради того, чтобы СМИ, поддерживающие позицию Офиса генпрокурора, Офиса президента, имели возможность сделать такую картинку, видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР», — сказал Новиков.

Он также уточнил, что Порошенко уже давал показания по делу в июне прошлого года.

Второй адвокат лидера «Евросолидарности» Игорь Головань сказал, что его подзащитный не обязан давать показания и участвовать в следственно-процессуальных действиях.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.

В свою очередь, Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он обжалует свою меру пресечения.

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Тэги: Петр Порошенко, ГБР