Люди вдруг отказались от своих смартфонов: что с ними произошло

36-летняя Дульси Коулинг решила, что избавившись от смартфона, улучшит свое психическое здоровье.

Об этом сообщает BBC News.

Дульси Коулинг, креативный директор лондонского рекламного агентства Hell Yeah!, рассказывает, что на Рождество сказала семье и друзьям, что теперь будет пользоваться старым телефоном Nokia, который может только принимать звонки и текстовые сообщения.

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Она рассказывает, что идея отказаться от смартфона возникла у нее, когда она гуляла с двумя своими сыновьями на детской площадке. Она увидела, как два десятка родителей сидели, уткнувшись в свои смартфоны. По ее словам, она подумала в тот момент, что из-за смартфонов люди «упускают из виду реальную жизнь». Теперь она собирается использовать высвободившееся время на чтение книг и сон.

Алекс Данедин, эксперт по технологиям, выбросил свой смартфон два года назад.

«В культурном отношении мы стали зависимыми от них. Они притупляют познавательные способности и снижают продуктивность», – считает он.

Хильда Берк, психотерапевт и автор книги «Телефонная зависимость», говорит, что существует тесная связь между интенсивным использованием гаджетов и проблемами в межличностных отношениях, качеством сна, нашей способностью отключаться и расслабляться, а также уровнем концентрации.

9 из 10 человек в Великобритании в настоящее время владеют смартфонами. Одно из недавних исследований показало, что в среднем человек проводит со смартфоном почти пять часов в день, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что житель Таиланда умер от удара током во время игры на включенном в розетку смартфоне.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Великобритания, смартфон