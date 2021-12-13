Российское вторжение невозможно физически, нет причин для паники, – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований говорить о возможном полномасштабном наступлении на Украину войск Российской Федерации.

Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие



Соответствующее заявление он сделал заявил на брифинге после заседания СНБО в понедельник, 24 января.

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«На сегодняшний день мы не видим никаких оснований для того, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении на нашу территорию. Это невозможно сделать даже физически”, – сказал Данилов.

Он также уточнил, что передвижения подразделений российских вооруженных сил возле границы с нашим государством фиксируются, но это в Украине никого не удивляет.

«Возможно, это диковинка для наших иностранных партнеров, которые в конце концов увидели, что там есть войска РФ и они передвигаются определенным образом», — отметил он.

Данилов напомнил, что все началось с 30 октября 2021 года с публикации в Washington Post.

“Именно в этот день ко мне обратились представители этого уважаемого СМИ за информацией о якобы дополнительном большом скоплении на наших границах. На что я ответил, и мой ответ был зафиксирован, что мы такого не видим”, — сказал секретарь СНБО.

Он также посоветовал украинцам сохранять спокойствие, довериться правительству и местным властям, которые в случае непредвиденных обстоятельств знают, что делать.

«В случае необходимости у нас есть система общенационального оповещения, мы ничего скрывать не будем, вы видите, что все процессы мы выносим на ваше рассмотрение и мы по любому случаю готовы с вами коммуницировать», — резюмировал Данилов.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский 24 января собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное безопасности страны.

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Тэги: снбо, Алексей Данилов, Россия - страна агрессор