Российское вторжение невозможно физически, нет причин для паники, – секретарь СНБО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований говорить о возможном полномасштабном наступлении на Украину войск Российской Федерации.
Соответствующее заявление он сделал заявил на брифинге после заседания СНБО в понедельник, 24 января.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«На сегодняшний день мы не видим никаких оснований для того, чтобы были утверждения о полномасштабном наступлении на нашу территорию. Это невозможно сделать даже физически”, – сказал Данилов.
Он также уточнил, что передвижения подразделений российских вооруженных сил возле границы с нашим государством фиксируются, но это в Украине никого не удивляет.
«Возможно, это диковинка для наших иностранных партнеров, которые в конце концов увидели, что там есть войска РФ и они передвигаются определенным образом», — отметил он.
Данилов напомнил, что все началось с 30 октября 2021 года с публикации в Washington Post.
“Именно в этот день ко мне обратились представители этого уважаемого СМИ за информацией о якобы дополнительном большом скоплении на наших границах. На что я ответил, и мой ответ был зафиксирован, что мы такого не видим”, — сказал секретарь СНБО.
Он также посоветовал украинцам сохранять спокойствие, довериться правительству и местным властям, которые в случае непредвиденных обстоятельств знают, что делать.
«В случае необходимости у нас есть система общенационального оповещения, мы ничего скрывать не будем, вы видите, что все процессы мы выносим на ваше рассмотрение и мы по любому случаю готовы с вами коммуницировать», — резюмировал Данилов.
Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский 24 января собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное безопасности страны.