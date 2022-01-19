За бустерную прививку украинцам начислят по 500 гривен

Украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату в 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

Зеленский пообещал украинцам по 500 гривен за бустерную дозу



Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

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После третьей прививки на карты «єПідтримка» украинцам начислят еще 500 гривен.

Таким образом украинские власти хотят стимулировать вакцинированных украинцев делать третью прививку, чтобы усилить иммунитет.

«Иммунитет растет после каждой дозы вакцины. Стратегия бустеризации стала единым стандартом для всех развитых стран», – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Власти, в феврале для людей старше 60 лет расширят программу «єПідтримка», сделав возможность оплатить тысячей за вакцинацию коммунальные услуги.

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Тэги: Владимир Зеленский, вакцинация, тысяча Зеленского, бустерная доза