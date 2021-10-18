НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
06:40 25 Января 2022 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Тимошенко почти месяц провела в Дубае. Фото

Глава фракции «Батькивщына» и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тимошенко провела каникулы не в Украине

Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его информации, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным собеседников издания, дочь Тимошенко Евгения вместе с семьей недавно переехала в Дубай.

Тимошенко покидает VIP-терминал международного аэропорта "Борисполь" 23 января

Тимошенко покидает VIP-терминал международного аэропорта "Борисполь" 23 января

Как сообщали Власти, нардеп Гончаренко похвастался фото с Тимошенко перед Новым годом. Лидер “Батькивщины” пришла в Верховную Раду новом стильном аутфите.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Юлия Тимошенко
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.10.2021 06:58
Опубликованы видеообращения Арахамии и Тимошенко в поддержку Саакашвили
ТОР
08.09.2021 04:11
Тимошенко предлагает деньги МВФ потратить на субсидии
ТОР
10.04.2021 03:16
Тимошенко инициирует проведение пяти референдумов
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
За бустерную прививку украинцам начислят по 500 гривен

06:13 Украина

На Солнце произошел мощный выброс: NASA опубликовало видео

01:18 Мир

Зеленский созвал СНБО на понедельник: что обсудят

14:36 Украина

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com