Тимошенко почти месяц провела в Дубае. Фото
Глава фракции «Батькивщына» и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе
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По его информации, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.
По данным собеседников издания, дочь Тимошенко Евгения вместе с семьей недавно переехала в Дубай.
Как сообщали Власти, нардеп Гончаренко похвастался фото с Тимошенко перед Новым годом. Лидер “Батькивщины” пришла в Верховную Раду новом стильном аутфите.