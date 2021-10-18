Тимошенко почти месяц провела в Дубае. Фото

Глава фракции «Батькивщына» и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тимошенко провела каникулы не в Украине



Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе

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По его информации, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным собеседников издания, дочь Тимошенко Евгения вместе с семьей недавно переехала в Дубай.

Как сообщали Власти, нардеп Гончаренко похвастался фото с Тимошенко перед Новым годом. Лидер “Батькивщины” пришла в Верховную Раду новом стильном аутфите.

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