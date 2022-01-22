Масштабные санкции для РФ и усиление восточного фланга НАТО: Байден поговорил с лидерами стран-союзников США
Президент США джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами по поводу ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщили на сайте Белого дома.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Лидеры снова подтвердили свою постоянную озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Они также подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в различных форматах.
Кроме того на видеовстрече обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных санкций и серьезных экономических издержек за такие действия. Также обсудили стратегию укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.
Лидеры договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в том числе работать с ЕС, НАТО и ОБСЕ и через них.
В видеоконференции приняли участие:
-
председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,
-
председатель Европейского совета Шарль Мишель,
-
президент Франции Эммануэль Макрон,
-
канцлер Германии Олаф Шольц,
-
премьер-министр Италии Марио Драги,
-
генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,
-
президент Польши Анджей Дуда,
-
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Как сообщали Власти, президент США Джо Байден заявил, что В случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.