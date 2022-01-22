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Главная » Мир » Политика
07:15 25 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Масштабные санкции для РФ и усиление восточного фланга НАТО: Байден поговорил с лидерами стран-союзников США

Президент США джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами по поводу ситуации вокруг Украины.

Байден провел переговоры с союзниками

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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Лидеры снова подтвердили свою постоянную озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Они также подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в различных форматах.

Кроме того на видеовстрече обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных санкций и серьезных экономических издержек за такие действия.  Также обсудили стратегию укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.

Лидеры договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в том числе работать с ЕС, НАТО и ОБСЕ и через них.

В видеоконференции приняли участие:

  • председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

  • председатель Европейского совета Шарль Мишель,

  • президент Франции Эммануэль Макрон,

  • канцлер Германии Олаф Шольц,

  • премьер-министр Италии Марио Драги,

  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

  • президент Польши Анджей Дуда,

  • премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден заявил, что В случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, Джо Байден, Россия - страна агрессор
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