Масштабные санкции для РФ и усиление восточного фланга НАТО: Байден поговорил с лидерами стран-союзников США

Президент США джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами по поводу ситуации вокруг Украины.

Байден провел переговоры с союзниками



Об этом сообщили на сайте Белого дома.

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Лидеры снова подтвердили свою постоянную озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Они также подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в различных форматах.

Кроме того на видеовстрече обсудили совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных санкций и серьезных экономических издержек за такие действия. Также обсудили стратегию укрепления безопасности на восточном фланге НАТО.

Лидеры договорились продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в том числе работать с ЕС, НАТО и ОБСЕ и через них.

В видеоконференции приняли участие:

председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

председатель Европейского совета Шарль Мишель,

президент Франции Эммануэль Макрон,

канцлер Германии Олаф Шольц,

премьер-министр Италии Марио Драги,

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг,

президент Польши Анджей Дуда,

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден заявил, что В случае вторжения РФ в Украину российские банки не смогут проводить операции с долларом.

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Тэги: США, Джо Байден, Россия - страна агрессор