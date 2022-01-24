Израиль готовится к массовому приему евреев из Украины в случае российского вторжения

Израильское правительство готовится к возможности того, что тысячи украинских евреев захотят иммигрировать в Израиль в случае российского вторжения в страну.

ооколо 75 тысяч украинских евреев имеют право на израильское гражданство



Об этом сообщило издание Times of Israel.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В воскресенье, 23 января, представители канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства обороны, министерства по делам диаспоры и Еврейского агентства встретились, чтобы обсудить такое развитие событий.

В правительственном отчете указано, что около 75 000 человек, проживающих на востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства.

В нем также отмечено, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и он обновил эти планы для Украины в связи с ростом напряженности.

Представитель министерства иностранных дел в понедельник, 24 января, заявил, что Израиль в настоящее время не ожидает всплеска иммиграции из Украины, а также отметил, что такими иммиграционными вопросами занимается Еврейское агентство.

Однако чиновник уточнил, что министерство изучает вопросы, связанные с примерно 10 000 граждан Израиля в Украине.

Как сообщали Власти, Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал выехать членам их семей из-за угрозы российских военных действий.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Израиль