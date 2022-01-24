Израиль готовится к массовому приему евреев из Украины в случае российского вторжения
Израильское правительство готовится к возможности того, что тысячи украинских евреев захотят иммигрировать в Израиль в случае российского вторжения в страну.
Об этом сообщило издание Times of Israel.
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В воскресенье, 23 января, представители канцелярии премьер-министра, министерства иностранных дел, министерства обороны, министерства по делам диаспоры и Еврейского агентства встретились, чтобы обсудить такое развитие событий.
В правительственном отчете указано, что около 75 000 человек, проживающих на востоке Украины, имеют право на получение израильского гражданства.
В нем также отмечено, что у Израиля уже давно есть планы массовой эвакуации евреев из разных стран в случае необходимости, и он обновил эти планы для Украины в связи с ростом напряженности.
Представитель министерства иностранных дел в понедельник, 24 января, заявил, что Израиль в настоящее время не ожидает всплеска иммиграции из Украины, а также отметил, что такими иммиграционными вопросами занимается Еврейское агентство.
Однако чиновник уточнил, что министерство изучает вопросы, связанные с примерно 10 000 граждан Израиля в Украине.
Как сообщали Власти, Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал выехать членам их семей из-за угрозы российских военных действий.